الغانمي يصل إلى البصرة رفقة وفد من كبار القادة العسكريين

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، صباح اليوم الاثنين (28 كانون الأول 2020)، إلى محافظة البصرة، يرافقه عدد من القادة العسكريين.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي، وصل الى البصرة، يرافقه قائد قوات حرس الحدود، وقائد قوات الشرطة الاتحادية، وقائد فرقة الرد السريع، وعدد آخر من القيادات الامنية والعسكرية.

يتبع.



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