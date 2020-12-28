الشرطة الأمريكية تعلن اسم المشتبه به في انفجار ناشفيل

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين (28 كانون الاول 2020)، شخصية المشتبه به في واقعة انفجار شاحنة في مدينة ناشفيل صباح يوم عيد الميلاد بعد جمع الحمض النووي في مكان الحادث.

وقال مسؤولون في ولاية تينيسي الأمريكية، إنّ "الحمض النووي للأشلاء البشرية التي وجدت في موقع الإنفجار، يطابق الحمض النووي لأنتوني كوين وارنر، 63 عاماً".

ومن جانب اخر، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه "لا يوجد ما يشير إلى وجود مشتبه بهم إضافيين وإنه من السابق لأوانه الإشارة إلى الدافع وراء الهجوم".

وذكر المحققون الفدراليون خلال مؤتمر صحفي، "إنهم يعتقدون أن وارنر، الذي عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولديه خبرة واسعة في مجال الإلكترونيات، هو الشخص الوحيد المسؤول عن الانفجار وتوفي في الموقع".

وأضافوا، ان "الانفجار ربما كان متعمداً، وأنه تم اكتشاف أشلاء وارنر في الموقع".

ووفقاً للسجلات العامة، كان وارنر يعيش حتى وقت قريب في آنتيوك، إحدى ضواحي ناشفيل، حيث فتشت الشرطة منزلاً يوم السبت.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا هز في ساعات باكرة من اليوم الجمعة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

وأكد مكتب إدارة الطوارئ لوسائل الإعلام أن حافلة (منزل متنقل) متروكة في وسط المدينة انفجرت في الساعة الـ6:30 من صباح اليوم، ما ألحق ضررا بعدد من المباني في الحي.

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