2020/12/28 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم) الإخبارية، اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية والعالمية لهذا اليوم.

وقد جاء سعر الدولار التقريبي مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 143,000

سعر شراء الدولار 141,000

أما سعر الدولار التقريبي مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2580 تومان

تقريبي

اما العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 122,26 دولار

100 باوند 135,27 دولار

100 دولار 756,90 ليرة تركية

وبالنسبة لاسعار الذهب فقد جاءت لهذا اليوم في الاسواق العالمية كالتالي:

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1889,10$

اما اسعار النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 51,00 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 47,93 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية أمام الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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