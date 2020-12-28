2020/12/28 | 10:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي الذي كان على موعد على استقباله قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني، إنه علم باستشهاد سليماني من الصور...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يكشف الجديد عن استشهاد اللواء سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).