مصرف الرافدين العراقي يعتمد سعر صرف الدولار 1460دينارا

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مصرف الرافدين العراقي، الاثنين، فروعه كافة في بغداد والمحافظات باعتماد سعر صرف الدولار الجديد، والذي حدد بـ 1460 دينارا....

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