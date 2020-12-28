التجارة تشكل فرقا رقابيةً لمتابعة أسعار المواد الغذائية والزراعية

2020/12/28 | 10:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن قيام الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية مع الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية بجولات ميدانية في علوتي الرشيد والتاجي والاسواق والمحال التجارية في جانب الكرخ لمتابعة اسعار المواد الغذائية والزراعية ومحاصيل الخضر والفواكه .وذكر مدير عام الدائرة محمد حنون كريم في بيان، ان “الفرق الرقابية مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية سجلت اثناء متابعتها للاسواق المحلية ارتفاعا نسبيا في اسعار الرز المستورد والمحلي وكذلك زيت الطعام والطحين المستورد والسكر وبيض المائدة المحلي من خلال متابعة فاتورات الشراء مع تسجيل استقرار اسعارالفواكه والخضر”.واكد حنون خلال البيان أن” الفرق الرقابية وجهت […]

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