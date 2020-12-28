الوفد المفاوض يجتمع مع برلمان كوردستان

وقال سركو آزاد البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الوفد المفوض لحكومة اقليم كوردستان سيقوم، اليوم الاثنين، بزيارة برلمان كوردستان.
واضاف: ان الوفد يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وعضوية كل من وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء.
واوضح: ان الوفد المفاوض سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء لجنتي المالية والثروات الطبيعية وهيئة رئاسة اللجنة القانونية في برلمان كوردستان.
وتابع: ان الاجتماع سيناقش آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية وحسم المستحقات المالية لاقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي والموازنة الاتحادية للعام 2021.
PUKmedia خاص
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