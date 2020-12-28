الوفد المفاوض يجتمع مع برلمان كوردستان

2020/12/28 | 10:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بزيارة برلمان كوردستان.

وقال سركو آزاد البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان الوفد المفوض لحكومة اقليم كوردستان سيقوم، اليوم الاثنين، بزيارة برلمان كوردستان.

واضاف: ان الوفد يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان وعضوية كل من وزير المالية ووزير التخطيط ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء.

واوضح: ان الوفد المفاوض سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية واعضاء لجنتي المالية والثروات الطبيعية وهيئة رئاسة اللجنة القانونية في برلمان كوردستان.

وتابع: ان الاجتماع سيناقش آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية وحسم المستحقات المالية لاقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي والموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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