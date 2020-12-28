القبض على متهم بتجارة المخدرات وتصنيع العبوات الناسفة

2020/12/28 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية شرطة ميسان،، تمكن مفارز قسم مكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم يتاجر بالمخدرات، ومتورط بتصنيع العبوات الناسفة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “عملية القبض على المتهم جاءت بعد متابعة مستمرة وجهود مكثفة” ، مشيرة إلى “ضبط بندقية كلاشنكوف، ومواد تدخل في صناعة العبوات، …

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