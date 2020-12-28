2020/12/28 | 10:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دوليتخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه.وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، السبت، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء، التابع للإدارة المدنية لسلطات الاحتلال، سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.وأشارت القناة، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطة لإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل تولي بايدن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطة لإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل تولي بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).