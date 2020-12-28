رابطة المصارف تعلن عن صرف قروض بأكثر من 300 مليار

2020/12/28 | 10:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الإثنين، حجم القروض الممنوحة من قبل 42 مصرفا ضمن مبادرة “الواحد ترليون” التي اطلقها البنك المركزي.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق في بيان، إن “42 مصرفا خاصا وحكوميا منحوا قروضا بمبلغ أكثر من 329 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي إلى القطاعات التجارية والسكنية والخدمية والزراعية”.وتابع أن “البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصصت مبلغ 1 تريليون دينار إلى المصارف”، موضحا أن “هذه المبادرة ساهمت في دعم الآلاف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسكنية”.وبين، أن “المبادرة مستمرة حتى الآن، وتمنح قروضا […]

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