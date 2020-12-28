وزير الصحة: التلقيح ضد كورونا سيكون اختيارياً

2020/12/28 | 10:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفَ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد لقاح “فايزر”، مشيرا الى ان التلقيح سيكون اختياريا.وكانت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية للوزارة قد اجازت استخدام لقاح «فايزر» بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا.وقال التميمي في تصريح صحفي ان “العراق وقع اتفاقية مع شركة” فايزر”التي حصلت على الموافقات العالمية لاستخدام اللقاح، …

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