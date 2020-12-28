دعوات لتدخل اممي بعد “تجاهل” الحكومة اعلان ذي قار “محافظة منكوبة”

2020/12/28 | 10:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اعرب النائب عن محافظة ذي قار ناصر تركي، الاثنين، عن اسفه لعدم التزام الحكومة السابقة والحالية بتطبيق قرار مجلس النواب على اعتبار المحافظة منكوبة ، مشيرا إلى أن نواب المحافظة دعوا الى تدخل اممي في ملف الخدمات.وقال تركي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك عدة مطالب تقدم بها نواب المحافظة قبل عام وصوت عليها مجلس النواب وتحولت إلى قرار برلماني منها اعتبار محافظة ذي قار منكوبة”.واضاف ان “هناك تجاهلا حكوميا تجاه اهالي ذي قار وعليه دعونا الى تدخل اممي في ملف الخدمات والصحة والتعليم”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية لم تلتزم بتطبيق قرار مجلس النواب بالإعلان ذي قار منكوبة خدميا”.ولفت تركي إلى أن “ملف ذي قار المنكوبة سيطرح على طاولة النقاش داخل مجلس النواب خلال الجلسات القادمة من أجل انصاف المحافظة من جميع الجوانب”.وكان النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري دعا في وقت سابق، الحكومة إلى الايفاء بالتزاماتها تجاه ابناء المحافظة فيما يتعلق بالتعيينات والمشاريع الخدمية.



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