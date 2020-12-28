2020/12/28 | 10:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / زار وزير الداخلية عثمان الغانمي مقر قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة ، وعقد اجتماعا مع مدراء الاجهزة الامنية في المحافظة .وكان وزير الداخلية وصل صباح اليوم الاثنين الى البصرة على رأس وفد امني كبير ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يزور قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يزور قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).