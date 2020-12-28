بالصور .. متظاهرون يطالبون باقالة محافظ البنك المركزي

2020/12/28 | 10:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تظاهر العشرات امام البنك المركزي العراقي مطالبين باقالة محافظ البنك مصطفى غالب .ورفع المتظاهرون شعارات تصف محافظ البنك المركزي بانه يريد تجويع الشعب .كما طالبوا بمحاسبة " مصارف الفساد "./انتهى8

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