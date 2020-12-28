المصارف الخاصة: 42 مصرفا اقرضوا الالاف المشاريع بمبلغ 329 مليار دينار

2020/12/28 | 10:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن 42 مصرفا خاصا وحكوميا منحوا قروضا بمبلغ اكثر من 329 مليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون التي اطلقها البنك المركزي إلى القطاعات التجارية والسكنية والخدمية والزراعية.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن البنك المركزي العراقي اطلق مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصصت مبلغ 1 تريليون دينار إلى المصارف، موضحا أن هذه المبادرة ساهمت في دعم الالاف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسكنية.وأضاف طارق، أن “المبادرة مستمرة حتى الآن، وتمنح قروضا إلى المواطنين بفائدة 3.5٪ عندما يكون مبلغ القرض اقل من 20 مليون دينار، و4٪ عندما يكون القرض يتراوح بين 21 مليون دينار إلى مليار دينار”، موضحا أن “المبادرة منحت عبر 42 مصرفا خاصا وحكوميا حتى يوم 15 كانون الأول 2020 قروضا بقيمة 329 مليار دينار”.واكد طارق أن “القطاع الزراعي كان نصيبه من القروض 6.84 مليار دينار، والصناعي 46.57 مليار دينار والتجاري 100.5 مليار دينار والخدمي 86.15 مليار دينار والسكني 48.52 مليار دينار، بينما هناك قروض بمرحلة المنح بقيمة 40.5 مليار دينار، مشيرا إلى أن القروض المخصصة إلى القطاع السكني هي ١٠٠ مليون دينار وبفائدة 4٪ متناقصة وبمدة تسديد ١٥ عاماً”.ولفت طارق إلى أن “مبادرة اقراض 1 تريليون دينار إلى المواطنين، مازالت مستمرة لتنشيط الاقتصاد وبشروط ميسرة، ويكون التقديم عليها عبر القطاع المصرفي بشكل مباشر وتمنح بعد دراسة جدوى المشروع”.



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