اليوم.. قمة نارية تجمع الأنيق بنفط ميسان في الممتاز

2020/12/28 | 10:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تستكمل ظهر اليوم الأثنين، مباريات الجولة الحادية عشرة من دور الذهاب لمنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، حيث تقام خمس مواجهات مهمة تحتضنها ملاعب بغداد والمحافظات .

إذ يضيف نفط ميسان في ملعبه فريق الطلبة في قمة كروية نارية ينشد منه الأول الى رفع رصيده من النقاط والارتقاء في جدول الترتيب .

وذكر مدرب نفط ميسان رزاق فرحان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإعلامي للنادي، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " الهدف يكمن في تحقيق الفوز تحت اي ظرف لإعادة التوازن الى الفريق الذي بدأ يعود الى وضعه الطبيعي "، مبينا ان " الفريق سيفتقد لخدمات اللاعب علي حلو، ولا توجد مشكلة في غيابات اللاعبين كونهم جميعاً على كفاءة عالية".

واضاف فرحان ان" الطلبة فريق كبير و باسمه سيبقى يقدم مستوى جيدا مهما اختلفت نوعية اللاعبين ".

فيما قال لاعب نفط ميسان مصطفى الامين :" لا يوجد لاعب اساسي و لاعب احتياطي في نفط ميسان وهذا احد اسباب توفيق الفريق بالإضافة الى خيارات المدرب في الشوط الثاني التي دائماً ما تكون مميزة".

من جانبه اكد مدرب الطلبة احمد خلف خلال المؤتمر الصحفي ان" الفريق عازم على تحقيق نتيجة ايجابية تعيده الى المسار الصحيح والبقاء على مسافة قليلة من المربع الذهبي "، مبينا ان" مستويات فرق الدوري متقاربة الى حد كبير ، لذا من يحقق النتائج ليس بالضروري الافضل لكنه الاقل اخطاءً "، مؤكدا ان" الفريق على اتم الجاهزية لخوض لهذه المباراة المهمة والمتكافئة بسبب تقارب اسلوب اللعب لدى الفريقين ".

وفي باقي المباريات يستقبل الكرخ فريق النفط في ملعب الساحر احمد راضي، بينما يحتضن ملعب الصناعة لقاء الصناعات الكهربائية وفريق القاسم، في حين سيقابل فريق الشرطة مضيفه اربيل على ملعب فرانسو حريري، وسيكون ملعب نفط البصرة مسرحاً لمواجهة نفط البصرة والديوانية.

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