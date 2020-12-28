2020/12/28 | 10:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه فريق كرة القدم في الدوري الإسرائيلي الممتاز الذي يهتف معظم جمهوره "الموت للعرب" أزمة عقب صفقة تاريخية شهدت بيع النادي جزئيا لمالك جديد غير متوقع، وهو شيخ عربي، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

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