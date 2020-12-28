نقابة الصيادلة تقدم مقترح لوقف ارتفاع أسعار الادوية

2020/12/28 | 10:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري ان تغيير سعر صرف الدولار سيضاعف من معاناة المرضى خصوصاً الذين يعانون من أمراض مزمنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.واضاف الشمري في تصريح صحفي انه اذا ما أخذنا في نظر الاعتبار أن معظم تكاليف الخدمات الطبية تدفع من جيب المواطنين الخاص، فأن هذا …

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