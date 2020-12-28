2020/12/28 | 10:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهلال الاحمر الايراني .. سنتسلم 150 ألف جرعة من لقاح فايزر منتصف يناير) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهلال الاحمر الايراني .. سنتسلم 150 ألف جرعة من لقاح فايزر منتصف يناير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).