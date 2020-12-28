توضيح بشأن الطيران الأمريكي المكثف في سماء أربيل ودخول تعزيزات عسكرية جديدة

2020/12/28 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

أكد مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن الطيران الأمريكي المستمر في سماء أربيل منذ أيام طبيعي جدا ولا توجد تعزيزات لقوات إضافية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الطيران الأمريكي منذ أيام يقوم بجولات استطلاعية في سماء أربيل ومحيط قاعدة الحرير لاستطلاع المنطقة وتأمين سلامة القوات المتواجدة في القاعدة".

وأضاف أن "التحركات الأمريكية في القاعدة تأتي بالتزامن مع التوترات الإعلامية، فيما تقوم تلك القوات باستطلاع المناطق المحيطة بها وأيضا إجراء التحصينات الأمنية، فيما نفى المصدر وصول قوة أمريكية جديدة لقاعدة الحرير".

وتتوارد الأنباء عن اتخاذ القوات الأمريكية في العراق، مزيدا من الإجراءات الاحترازية، خشية من تعرّض قواعدهم العسكرية وسفارتهم في بغداد، إلى قصف صاروخي خلال هذه الأيام.

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