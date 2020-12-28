بالصور.. حادث مميت يودي بحياة فتاتين ووالدهما قرب الرمادي

2020/12/28 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، الإثنين، (28 كانون الأول، 2020)، بمصرع وإصابة 4 اشخاص بحادث مروري في منطقة الحامضية شمال شرقي مدينة الرمادي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مركبتين نوع تويوتا واخرى شاحنة حمل تصادمتا على الطريق السريع بمنطقة الحامضية شمال شرقي مدينة الرمادي".

وأضاف، أن "الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص (فتاتين ووالدهما)، وإصابة شخص آخر بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى".

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