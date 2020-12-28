الكهرباء تنفي أنباء استيراد الطاقة من تركيا بعد توقف إمدادات الغاز الإيرانية

2020/12/28 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين (28 كانون الأول 2020)، بدء عمليات استيراد الطاقة من تركيا، بعد توقف إمدادات الغاز الإيراني المستورد، وتأثيره على تجهيز الطاقة في عموم المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مباشرة الجانب التركي بتصدير الكهرباء إلى العراق".

وأضاف، أن "استيراد الكهرباء من تركيا يحتاج إلى دراسة ووقت، وشبكة ربط مع الجانب التركي"، مبيناً أن "موضوع الربط سابق لأوانه ولا يمكن المباشرة بالمشروع في الوقت الحالي".

وكانت وسائل إعلام تركية، قد أفادت في وقت سابق، بأن تركيا باشرت بتصدير الكهرباء إلى العراق.

وأضافت، أن "هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا، منحت ترخيصاً لشركة أكسا أكسن لتجارة الطاقة، بتصدير 150 ميغاواط من الكهرباء للعراق، وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 11 شهراً، عبر خط سيلوبي-زاخو".

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