جوان احسان: جميع الجهود ستتواصل لضمان حقوق المواطنين

2020/12/28 | 10:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت جوان احسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، الضوء على زيارة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد لحل المشاكل المالية العالقة.

ونقلت فضائية شعب كوردستان عن الدكتورة جوان احسان قولها: ان الزيارة كانت مهمة جدا، لمعالجة المشاكل بين حكومتي الاتحادية والاقليم، لافتة الى ان الوفد المفاوض الذي ترأسه قوباد طالباني تمكن من تقريب وجهات النظر والمواقف ازاء الخلافات.

واضافت: ان الجهود ستتواصل من اجل ضمان حقوق المواطنين في اقليم كوردستان، مشيرة الى وجود ازمة اقتصادية وسياسية في العراق ما انعكست سلبا على الوصول سريعا الى اتفاق بين اربيل وبغداد.

هذا ومن المقرر ان يجتمع برلمان كوردستان اليوم الاثنين، مع الوفد المفاوض الى بغداد لمناقشة آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية وحسم المستحقات المالية لاقليم كوردستان في قانون تمويل العجز المالي والموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia متابعة

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