اسعار النفط تقلص خسائرها

2020/12/28 | 10:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلصت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنينن بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فايروس كورونا وإنفاق عام بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار لكن معنويات السوق تأثرت باستمرار المخاوف حيال الطلب في المدى القريب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 51.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت بما يصل إلى 1.5 بالمئة لتسجل 50.53 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو 0.4% إلى 48.04 دولار للبرميل.

وقال كبير محللي السوق في أواندا، جيفري هالي "مع توقيع الرئيس ترامب القانون، عوض النفط سريعا معظم خسائره اليوم، وإن كان كل من برنت وغرب تكساس مازال على انخفاض متواضع."

ولقت خطوة الرئيس الأمريكي ترحيبا لأنها تعيد إعانة البطالة لملايين الأمريكيين وتحول دون إغلاق الحكومة الاتحادية.

PUKmedia وكالات

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