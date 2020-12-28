وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة أبو جهاد الهاشمي يزور ايران حاملاً رسالة من الكاظمي

2020/12/28 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وفداً عراقياً سيزور طهران حاملاً رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.الوفد العراقي سوف يكون برئاسة “أبو جهاد الهاشمي” سيصل طهران وفقاً لموقع مهر الإيراني.ولم يُذكر الهدف من هذه الزيارة والمواضيع التي من … Readmore

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