عصائب اهل الحق: العنصر المعتقل بسبب تهمة جنائية ويجب تسليمه لامن الحشد

2020/12/28 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محمود الربيعي، المتحدث السياسي باسم عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، عن أن عنصرها المعتقل لدى القوات الامنية، نتيجة تهمة جنائية.الربيعي قال إن “أحد عناصر عصائب أهل الحق المعتقل لدى القوات الأمنية، جاء على خلفية قضية جنائية، وليس … Readmore

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