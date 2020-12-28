في كركوك.. شمول 840 أسرة برواتب الرعاية

2020/12/28 | 11:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشملَت دائرة الرعاية الاجتماعية في كركوك 840 اسرة خلال العام الحالي بالرواتب بعد انجاز معاملاتها، بينما اكمل الباحثون الاجتماعيون المسح الميداني لاكثر من 7 الاف شخص لبيان مدى استحقاقهم للاعانات.وقال مدير الدائرة واثق ياسين محمد في تصريح صحفي،ان “الدائرة شملت 840 اسرة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية خلال العام الحالي، وهي ضمن الاسماء في …

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