ترمب يتراجع عن تهديده باستخدام الفيتو ويوقع خطة التحفيز الاقتصادي

2020/12/28 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موقفه المتشدد ليوقع خطة التحفيز الجديدة للاقتصاد التي تبلغ قيمتها تسع مئة مليار دولار.

وجاء توقيع ترمب استجابة لضغوط مارسها النواب للتوقيع على الخطة التي تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا، إضافة الى توقيعه قانون تمويل الوكالات الفيدرالية، وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، وفق ما ذكر بيان للبيت الأبيض، على الرغم من تهديده في وقت سابق باستخدام الفيتو ضد الخطة التي اعتمدها الكونغرس.

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