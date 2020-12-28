إصابة 3 اشخاص بجروح إثر اقتحام سيارة لكنيسة في فرنسا

2020/12/28 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الدرك الفرنسي أنّ ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح إثر اقتحام سيارة كنيسة في وسط البلاد بعدما اختلط الأمر على سائقها الثمانيني فضغط على دواسة الوقود عوضاً عن الفرامل.وقال الدرك إنّ الحادث وقع قبيل بدء قداس الأحد، مشيراً إلى أنّ … Readmore

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