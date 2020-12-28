الاردن يسجل حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحور قادمة من بريطانيا

2020/12/28 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن عبيدات قوله إن الحالتين اللتين تم اكتشافهما تمت بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء … Readmore

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