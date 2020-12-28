الحداد : ننتظر وصول الموازنة خلال الاسبوع الجاري ... تعديلات ومناقلات ستطرأ عليها

2020/12/28 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الاسبوع الجاري، مرجحاً اقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها الى البرلمان.وقال الحداد للوكالة الرسمية ،اليوم الاثنين، إن "مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الاسبوع الجاري"، مؤكداً المضي بالاجراءات القانونية و التشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه"ورجح ان تتم ، مطلع الشهر المقبل ، قراء مشروع قانون الموازنة قراءة أولى ومن ثم بعدها القراءة الثانية، وتتم المناقشات المستفيضة في اللجان المعنية، كاللجنة المالية وداخل قبة البرلمان، حيث ستكون هنالك تغييرات ومناقشات حادة حول فقرات وابواب القانون ومواد".وتابع انه"من المحتمل اجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو المناقلة في الابواب أو الطلب من الحكومة تعديل بعض الفقرات".واشار الى ان "مدة المناقشات على مشروع القانون والتصويت عليه تستغرق من ٢٠ يوماً الى شهر"./ انتهى9

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