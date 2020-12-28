الامانة العامة لمجلس الوزراء تصدر دليل اعداد الخطة الاحترازية المشتركة الخاصة بالازمات والكوارث

2020/12/28 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أصدر المركز المشترك للتنسيق والرصد (JCMC) في الامانة العامة لمجلس الوزراء، دليل اعداد الخطة الاحترازية المشتركة، ليمثل نموذجاً استرشادياً.وذكر بيان للامانة ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان اصدار الدليل يهدف للاستفادة منه في اعداد خطط التأهب الاحترازية للازمات والكوارث والمخاطر ".وفي هذا الاطار، وجه نائب الامين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين، اقسام المركز المشترك للتنسيق والرصد في المحافظات، باخذ ما يقتضي في ادارة التنسيق لمجموعة العمل وعقد الاجتماعات اللازمة، لاجراء مسح للازمات والمخاطر، والتهيئة لاعداد خطط التأهب الاحترازية./انتهى9

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