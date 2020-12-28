2020/12/28 | 11:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ثلاثة ارهابيين من الخلايا النائمة في محافظة كركوك.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (٤ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كونهم من خلايا داعش النائمة التي تنشط في محافظة كركوك”.وأضافت انه “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من خلال نصب سيطرات في اطراف قضاء الحويجة لأستهداف القوات الامنية، فضلاً عن اشتراك احدهم بمايسمى معركة الفتح المبين بالهجوم على مدينة كركوك بداية عام ٢٠١٥”.وأكدت انها “اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ثلاثة ارهابيين من خلايا داعش في كركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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