الهجرة: وفرنا احتياجات النازحين لفصل الشتاء

2020/12/28 | 11:12 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، توفير متطلبات النازحين بشأن مخاطر البرد بعد تحذيرات مفوضية حقوق الانسان.وقال وكيل الوزارة كريم النوري، في تصريح صحفي، ان “الوزارة استطاعت توفير متطلبات النازحين لفصل الشتاء كالنفط والغاز والمتطلبات الاخرى لتجاوز مخاطر موجة البرد”.واشار الى ان “الوزارة تعمل على تهيئة فرصاً للعودة الى ديارهم”، معبراً عن امله أن يكون هناك سعي أممي لمساعدة العراق لإعادة النازحين”.واكد “العمل على تنفيذ البرنامج الحكومي، لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات طوعياً”.وكان عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، فاضل الغراوي، قال في وقت سابق إن حياة الآلاف من النازحين باتت مهددة بخطر البرد والصقيع خصوصاً الاطفال […]

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