وزارة الموارد تعلن عن 6 مشاريع ستراتيجية في بداية 2021

2020/12/28 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تعتزم وزارة الموارد المائية افتتاح ثلاثة مشاريع ستراتيجية مهمة خلال الشهر الاول من العام المقبل، بينما ستباشر بعدد مماثل منها خلال 2021.وقال الناطق الرسمي للوزارة علي راضي ثامر في تصريح صحفي ان المشاريع الثلاثة التي ستفتتحها هي، ناظم شط البصرة بمحافظة البصرة، وهو ناظم مهم ينظم مياه المد والجزر ويتحكم بالمياه المنسابة …

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