2020/12/28 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلنت وكالة الاستخبارات،اليوم الاثنين،القبض على ثلاثة إرهابيين من الخلايا النائمة في كركوك.

وذكرت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين وفق احكام المادة (٤إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كونهم من خلايا داعش النائمة التي تنشط في محافظة كركوك".

واضافت ان"التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية من خلال نصب سيطرات في اطراف قضاء الحويجة لأستهداف القوات الامنية ،فضلاً عن اشتراك احدهم بمايسمى معركة الفتح المبين بالهجوم على مدينة كركوك بداية عام ٢٠١٥"،مبينة ان"تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد تدوين اقوالهم بالاعتراف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة إرهابيين من الخلايا النائمة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة إرهابيين من الخلايا النائمة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).