تراجع اسعار النفط العالمية بسبب التشاؤم من سلالة كورونا الجديدة

2020/12/28 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، حيث تفوق التشاؤم بشأن سلالة جديدة من فيروس Covid-9 الذي يهدد بمزيد من قيود السفر على تمرير مشروع قانون التحفيز الأمريكي إلى قانون.وقلص النفط الخسائر بنسبة تصل إلى 1.5٪ بعد أن وقع … Readmore

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