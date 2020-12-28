غرق سفينة روسية في بحر بارنتس وترجيحات بوفاة 17 شخصاً كانوا على متنها

2020/12/28 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن غرق السفينة الروسية “أونيغا”، في بحر بارنتس، وفقدان 17 شخصا كانوا على متنها.وقالت الوزارة إن أجهزة الطوارئ تمكنت من إنقاذ بحارين اثنين، فيما رجحت وفاة 17 آخرين كانوا على متن السفينة، نظرا لأن المياه … Readmore

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