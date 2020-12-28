وزارة الكهرباء تنفي توقف محطات الإنتاج عن العمل بسبب تخفيض امدادات الغاز الإيراني

2020/12/28 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الكهرباء، استمرار عمل المحطات البخارية والكهرومائية لتجهيز المنظومة الوطنية بالطاقة.

ونفت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي أحمد موسى العبادي، المعلومات بشأن انقطاع الطاقة الكهربائية في الوسط والجنوب، على خلفية تخفيض إمدادات الغاز الإيراني، من خمسين مليون متر مكعب الى خمسة ملايين متر مكعب، حيث قال العبادي ان تلك المحطات تواصل العمل إضافة الى تشغيل المحطات الغازية الاخرى بالاعتماد على الغاز الوطني.

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