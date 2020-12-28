التميمي: التطعيم سيكون اختياريا واللقاح سيصل بالربع الأول من السنة الجديدة

2020/12/28 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفَ وزير الصحة والبيئة حسن التميمي عن آلية التطعيم بلقاح كورونا حال وصوله الى البلاد وبدء حملا التلقيح.

التميمي قال ان التلقيح سيكون اختياريا بشكل ابتدائي، على ان يكون متاحا للجميع في وقت لاحق، مشيرا الى تشكيل فريق فني لمتابعة استيراد لقاح فايزر، بعد ان كانت الهيئة الوطنية لانتقاء الادوية في الوزارة قد أجازت استخدام اللقاح بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا، في حين أكد التميمي ان الدفعة الأولى من اللقاح ستصل الى العراق في الربع الأول من عام الفين وواحد وعشرين.

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