كوجر يؤكد الحاجة لتعديل فقرات بالموازنة ونواب يرجحون تمديد الفصل التشريعي لإقرارها

2020/12/28 | 11:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر ان موازنة العام الفين وواحد وعشرين تحتاج تعديلات كثيرة قبل إقرارها في مجلس النواب.

وأشار كوجر الى وجود فقرات وصفها بأنها مثيرة للجدل في قانون الموازنة الاتحادية، أبرزها تقليل رواتب الموظفين وفرض ضرائب واستقطاعات، وهو ما يتطلب التوصل الى اتفاق سياسي حولها قبل تسليمها لمجلس النواب، في حين قال نواب آخرون ان البرلمان سيمدد الفصل التشريعي لحين التصويت على الموازنة بحسب النظام الداخلي.

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