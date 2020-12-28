النزاهة: ضبط تلاعب بأسعار شراء مواد في بلدية البصرة

2020/12/28 | 11:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط حالات تلاعب في أسعار ووصولات الشراء الخاصة بمواد أحد المشاريع المنفذة في مديرية بلدية البصرة.وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط أعضاء لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في مديرية بلدية البصرة؛ لتلاعبهم في أسعار ووصولات الشراء الخاصة بمواد مشروع تأهيل شعبة الواردات في البلدية”.وأضافت، أنه “تم ضبط خمسة متهمين من أعضاء اللجنتين المذكورتين في العملية، التي نُفِّذَت بموجب مذكرة ضبطٍ قضائية، وعرضهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات”.

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