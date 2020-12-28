أول رد للخارجية الايرانية على تغريدة الصدر التي اسماها النداء الاخير

2020/12/28 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّقت وزارة الخارجیة الإيرانیة، الاثنین (28 كانون الأول 2020 ،(على ‘‘تغريدة‘‘ زعیم التیار الصدري مقتدى الصدر والتي أسماھا بـ “النداء الأخیر”.وقال المتحدث باسم الخارجیة الإيرانیة، سعید خطیب زادة، في تصريحات صحفیة، ردا ً على “تغريدة” الصدر، إن بلاده “ترفض … Readmore

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