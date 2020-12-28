2020/12/28 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وزير الداخلية عثمان الغانمي مقر قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في البصرة ، وعقد اجتماعا مع مسؤولي الاجهزة الامنية في المحافظة .ووصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، محافظة البصرة صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى ضم نائب قائد … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية على رأس وفد امني رفيع يزور البصرة ويعقد اجتماعاً مع مسؤولي الاجهزة الامنية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية على رأس وفد امني رفيع يزور البصرة ويعقد اجتماعاً مع مسؤولي الاجهزة الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).