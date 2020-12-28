تشيلسي يتحدى استون فيلا في مواجهة محفوفة بالمخاطر

2020/12/28 | 11:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..يستضيف تشيلسي نظيره أستون فيلا على ملعب “ستامفورد بريدج”، اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 16 من منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء يمثل أهمية كبرى للفريقين، في إطار سعيهما للتواجد في المربع الذهبي بجدول الترتيب.

ويدخل تشيلسي مواجهة اليوم محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان أمام كل من مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد.

ومن المنتظر أن يواصل النجم المصري محمود حسن تريزيغيه الغياب عن أستون فيلا في مواجهة اليوم، بداعي الإصابة التي لحقت به، وكانت سبباً في غيابه عن مباريات “الفيلانز” الأخيرة، فيما من المتوقع أن يكون أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وسيكون المدير الفني لفريق تشيلسي، فرانك لامبارد، تحت ضغط كبير فى مواجهة اليوم، بعد تراجع نتائج “البلوز” في المباريات الأخيرة، وعدم تحقيقه للفوز سوى مرة واحدة في آخر 4 مباريات، حيث خسر 3 مواجهات، آخرها كان أمام آرسنال 3-1 على ملعب “الإمارات”، في الجولة 15 من المسابقة.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة تشيلسي بإقالة لامبارد من تدريب الفريق، حال عدم الفوز في لقاء اليوم، بعد مطالبات الجماهير، نظراً لتراجع النتائج، على الرغم من الصفقات المميزة التي أبرمها النادي اللندني في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

بالنسبة لفريق أستون فيلا، من المنتظر أن يواصل المدير الفني دين سميث، الاعتماد على الرباعي الهجومي، جاك غريليش، بيرتراند تراوري، أولي واتكينز، والهولندي صاحب الأصول المغربية أنور الغازي، بعد أن قدموا عرضاً رائعاً في الفوز على كريستال بالاس بثلاثية على ملعب “فيلا بارك”.



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