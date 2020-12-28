ضبـط حالات تلاعـب في أسعار شـراء مـواد بمديرية بلدية البصرة

2020/12/28 | 11:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن ضبط حالات تلاعبٍ في أسعار ووصولات الشراء الخاصَّة بموادّ أحد المشاريع المُنفَّذة في مديريَّة بلديَّة البصرة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن من ضبط أعضاء لجنتي المُشتريات واعتدال الأسعار في مديريَّة بلديَّة البصرة؛ لتلاعبهم في أسعارووصولات الشراء الخاصَّة بمواد مشروع تأهيل شعبة الواردات في البلديَّـة”.وأضافت إنه “تمَّ ضبط خمسة مُتَّهمين من أعضاء اللجنتين المذكورتين في العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وعرضهم على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات”.من الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد حميد) أكد أثناء تفقَّده مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات الفرات الأوسط والجنوب على استراتيجيَّة عمل الهيئة الداعية إلى مضاعفة الجهود والتعاطي الفاعل مع احتياجات الجمهور، وتفعيل عمليَّـات الضبط بالجرم المشهود.



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