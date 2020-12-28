رئاسة البرلمان: الموازنة لم تصلنا لغاية الان

2020/12/28 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، الاثنين، أن البرلمان ينتظر وصول موازنة عام 2021 خلال الاسبوع الجاري، مرجحاً اقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها الى البرلمان.وقال الحداد في تصريح أوردته وكالة الإنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الاسبوع الجاري”، مؤكداً “المضي بالاجراءات القانونية و التشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه”.ورجح أن “يتم قراءة مشروع قانون الموازنة قراءة أولى مطلع الشهر المقبل ومن ثم بعدها القراءة الثانية، وتتم المناقشات المستفيضة في اللجان المعنية، كاللجنة المالية وداخل قبة البرلمان، حيث ستكون هنالك تغييرات ومناقشات حادة حول فقرات وابواب القانون ومواده”.وتابع انه”من المحتمل اجراء تعديلات على الموازنة كتقليل النفقات أو المناقلة في الابواب أو الطلب الى الحكومة لتعديل بعض الفقرات”، مشيرا إلى أن “مدة المناقشات على مشروع القانون والتصويت علىيه تستغرق من ٢٠ يوماً الى شهر”.



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