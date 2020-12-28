2020/12/28 | 11:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / تنطلق في محافظة البصرة في الثالثعشر من كانون الثاني المقبل بطولة وزير النفط الاولى بكرة الصالات التي ستنظمها شركة نفط البصرة ، بالتعاون مع اللجنة الرياضية العليا في وزارة النفط بمشاركة شركات القطاع النفطي.وذكر مسؤول شعبة النشاط الرياضي في شركة نفط البصرة نشأت محمد في تصريح صحفي " : "هذه الدورة هي الاولى لبطولة كرة الصالات التي ستقام في البصرة برعاية وزير النفط ، وستشارك فيها 12 الى 13 شركة ".واضاف " نحن الآن في مرحلة اختبار اللاعبين الوافدين من كافة اقسام وشعب الشركة لاجل اختيارهم لتشكيل منتخب شركة نفط البصرة لكرة الصالات للمشاركة في البطولة" ، مشيرا الى :" ان بطولات كرة الصالات ستستمر بالتعاقب على مستوى شركات القطاع النفطي "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة 13 شركة ... البصرة تستعد لتنظيم بطولة وزير النفط الاولى لكرة الصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة 13 شركة ... البصرة تستعد لتنظيم بطولة وزير النفط الاولى لكرة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).