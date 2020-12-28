عرب وتركمان كركوك يطالبون بعدم احتكار مكون منصب مدير مكتب مفوضية الانتخابات

2020/12/28 | 11:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلنت الاحزاب العربية والتركمانية في محافظة كركوك رفضها احتكار مكون للمناصب في مكتب المحافظة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،فيما جددوا رفضهم منح منصب مدير مكتب كركوك لشخصية ثبت عليها اسهامها بالتزوير بالانتخابات البرلمانية الماضية .واكد المجلس العربي والجبهة التركمانية وحركة الوفاء التركمانية وحزب العدالة ،في مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر المجلس العربي في كركوك :" اننا ، كممثلين عن المكونين ، نجدد رفضنا الظلم ، بعدم منح العرب والتركمان استحقاقهم ، ونؤكد اهمية اجراء انتخابات شفافة تراعي خصوصية كركوك ومكانتها واهميتها الوطنية "./ انتهى

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