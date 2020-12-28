وزير الصحة يكشف آليات تعيين المشمولين بـ70 الف درجة وظيفية خلال العام المقبل

2020/12/28 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، تخصيص 70 الف درجة وظيفية لخريجي المجموعات الطبية والصحية بالإضافة الى كليات العلوم.

وقال الوزير في حديث اذاعي، ان “وزارة الصحة خصصت 70 الف درجة وظيفية لخريجي المجموعات الطبية والصحية بالإضافة الى كليات العلوم وذلك ضمن التعديل الثالث لقانون 6 لعام 2000 والذي يلزم الوزارة بتعيين الخريجين من الملاكات الطبية في حال تم اقرار الموازنة”.

واضاف التميمي ان “الذين سيتم تعيينهم هم من خريجي اعوام 2018 و 2019 و2020 وانه في حال اقرت الموازنة ستتم مباشره خريجي 2018 -2019 اما الخريجين لعام الفين وعشرين فسيتم تعيينهم مركزيا”.

واشار الوزير الى “استحداث مراكز جديدة هي قيد الانجاز في الوقت الحاضر متمثلة بالمستشفيات التركية والالمانية والاسترالية وانه في حال اكمالها نحن بحاجة الى طاقات مدربة ومهيأة لدخولهم في العمل بشكل مباشر”.

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